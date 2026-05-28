POL-HA: 39-Jähriger mit offenem Haftbefehl sorgt für Ruhestörung und wird verhaftet
Hagen-Wehringhausen (ots)
Polizeibeamte begaben sich in der Nacht auf Donnerstag (28.06.2026) anlässlich einer Ruhestörung in die Leopoldstraße. Gegen Mitternacht trafen sie in einem Mehrfamilienhaus einen 39-jährigen Mann an, der für die Ruhestörung in Form von überlauter Musik verantwortlich war. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 39-Jährige einen offenen Haftbefehl hat. Daher verhafteten die eingesetzten Polizisten ihn vor Ort. (rst)
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