POL-HA: 39-Jähriger mit offenem Haftbefehl sorgt für Ruhestörung und wird verhaftet

Hagen (ots) - Am 23. Juni 2025 nahm ein bislang unbekannter Mann in einer Postfiliale ein Paket entgegen, in dem sich ein Laptop befand. Dabei wies er sich mit einem Personalausweis aus und zeigte eine gefälschte Vollmacht vor. Anschließend nahm er das Dokument wieder an sich und verließ die Filiale. Als der eigentliche Besitzer des Paketes in die Postfiliale kam, wurde er darüber informiert, dass bereits ein Mann mit ...

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