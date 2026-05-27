Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger will Fußgänger ausweichen und fährt gegen Laternenmast

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Bahnstraße in Hohenlimburg verlor ein 18 Jahre alter Mann am Dienstagabend (26.05.2026) die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte mit einem Laternenmast.

Der Unfall ereignete sich gegen 21.50 Uhr, als der junge Mann mit einem VW Golf im Beisein eines 14-jährigen Beifahrers vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in den Kreisverkehr einfuhr. Zu diesem Zeitpunkt querte ein 31-jähriger Fußgänger die Fahrbahn im Bereich eines angrenzenden Zebrastreifens. Der Fahrer kam laut Angaben des Fußgängers zügig vom Parkplatz gefahren. Als er ihn erblickte, machte er ein Ausweichmanöver, um einen Zusammenstoß mit dem 31-Jährigen abzuwenden. Der VW stieß jedoch stattdessen mit dem Mast einer am Gehweg befindlichen Straßenlaterne zusammen.

Der 18-Jährige und sein Beifahrer wurden durch die Wucht des Zusammenstoßes schwer verletzt. Sie wurden im weiteren Verlauf in umliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie heute entlassen wurden.

Zudem entstand ein großer Schaden an dem VW. Die Front war stark deformiert und zum Teil abgebrochen. Die betroffene Laterne wurde durch den Zusammenstoß derart beschädigt, dass sie abbrach und auf den Boden fiel. An einem nahe geparkten Nissan Micra entstanden durch umherfliegende Trümmerteile ebenfalls Schäden auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe.

Wie sich der Unfall genau ereignet hat, ermittelt nun das Verkehrskommissariat. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell