Polizei Hagen

POL-HA: Polizeibeamte stellen Graffiti-Sprayer in Altenhagen

Hagen-Altenhagen (ots)

Polizeibeamte stellten in der Nacht auf Mittwoch (27.05.2026) zwei Personen, die zuvor auf dem Gelände der Sekundarschule Altenhagen die Außenwand der Turnhalle mit Graffiti besprüht hatten. Ein Zeuge rief die Beamten gegen 00.45 Uhr zur Neckarstraße, weil er auf ein Geräusch aufmerksam geworden war, das typisch für das Schütteln von Farbdosen ist. Die Polizisten erkannten die 20-jährige den 22-jährigen Tatverdächtigen auf dem Dach der Sporthalle. An einer der Außenwände befanden sich frische Graffiti-Schmierereien. Nachdem die beiden Hagener von dem Dach geklettert waren, stellten die Polizisten deren Personalien fest und fanden in dem Rucksack des 22-Jährigen zwei Farbdosen. Gegen die beiden Tatverdächtigen wird nun wegen der Sachbeschädigung ermittelt. (sen)

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