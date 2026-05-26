Polizei Hagen

POL-HA: Schwerer Raub auf 20-Jährigen - die Polizei bittet um Hinweise

Hagen-Mitte (ots)

Ein 20-Jähriger wurde am Freitagabend (22.05.2026) Opfer eines Raubes durch mehrere unbekannte Männer. Um die Täter zu ermitteln, bittet die Polizei um Mithilfe.

Bei dem 20-Jährigen handelt es sich um einen Mann aus Duisburg, der sich gegen 22.50 Uhr auf dem Bürgersteig im Bereich Grabenstraße / Gerberstraße aufhielt. Dort hatte er beabsichtigt, sich mit einer Freundin zu treffen. Jedoch erschien statt der Frau eine Gruppe aus drei bis vier Männern, die von dem 20-Jährigen verlangten, ihnen sein Handy auszuhändigen. Einer der Unbekannten holte zudem ein Messer hervor und drohte dem Mann damit. Der Duisburger nahm sein Handy der Marke iPhone 15 Pro Max aus der Hosentasche, welches sie ihm daraufhin aus der Hand rissen. Die Gruppe schlug auf den 20-Jährigen ein und setzte hierbei auch eine Glasflasche ein. Der junge Mann aus Duisburg erlitt leichte Verletzungen.

Nach dem Angriff flüchteten die Männer mit einer grauen Limousine der Marke Mercedes-Benz in Richtung Körnerstraße.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnten die eingesetzten Polizisten weder tatverdächtige Personen noch das Fluchtfahrzeug feststellen. Derweil behandelte eine Rettungswagenbesatzung den leichtverletzten 20-Jährigen und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Nach aktuellen Erkenntnissen waren die Täter zu dritt oder viert, sind etwa 18 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Sie werden als südländisch beschrieben. Einer der Männer hatte schwarze lockige Haare, ein anderer trug eine Kappe der Marke Gucci.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer kann Angaben zu dem schweren Raub machen und die Ermittlungen der Polizei unterstützen? Wer kennt Personen, auf die die Beschreibung passt und die möglicherweise mit dem Raub in Verbindung stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 bei der Polizei zu melden. (rst)

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