HZA-RO: Uhren und Schmuck, sogar eine beliebte Küchenmaschine unter dem Hammer / ZOLL auf dem Bad Reichenhaller Stadtfest mit öffentlicher Versteigerung und Hundevorführung

Rosenheim, Bad Reichenhall (ots)

Mit einer bunten Vielfalt an zu versteigernden Waren, mit drei Zollhunden und Zöllnerinnen und Zöllnern aus verschiedensten Arbeitsbereichen, die zu ihrer täglichen Arbeit beim ZOLL sowie auch zur Ausbildung im mittleren Dienst und zum dualen Studium informieren, präsentiert sich das Hauptzollamt Rosenheim am Bad Reichenhaller Stadtfest direkt vor dem Dienstgebäude in der Poststraße am Samstag, den 05.07.2025.

Die Zollhundevorführungen finden jeweils um 10:30 Uhr, 11:30 Uhr und 12:30 Uhr statt. Unter Anleitung des Zollhundetrainers zeigen die Rauschgiftspürhunde ihr Können beim Suchen im Fahrzeug, aber auch an Personen.

Um 14:00 Uhr startet die Auktion von insgesamt 49 Artikeln. Das Hauptzollamt Rosenheim versteigert unter anderem hochwertige Armbanduhren, verschiedene Silberschmuck-Stücke, Spirituosen und auch neuwertige Elektronikartikel. Für das Herz von Sammlern ist ebenfalls mit einer Bandbreite an Schallplatten diverser Interpreten gesorgt. Mitbieten darf, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat. Generell sind aber alle dazu eingeladen, bei der Versteigerung mit dabei zu sein. Eine Vorbesichtigung der Auktionswaren ist bereits ab 13:00 Uhr direkt vor Ort möglich. Der Download des aktuellen Versteigerungskatalogs steht bereits online unter https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Der-Zoll/versteigerungskatalog_hza_rosenheim.pdf?__blob=publicationFile&v=2 zur Verfügung. Kinder haben die Gelegenheit, einen Streifenwagen unter die Lupe zu nehmen, das Blaulicht zu betätigen und auch Erinnerungsfotos mit den Zollhunden sowie dem lebensgroßen Playmobil-Zöllner "Korbi" zu machen.

Zöllnerinnen und Zöllner aus Arbeitsbereichen, wie Zollabfertigung, Reiseverkehr, Schwarzarbeitsbekämpfung, Artenschutz, Produktpiraterie, Vollstreckung und Steuersachbearbeitung stehen allen Besucherinnen und Besuchern gerne für Rede und Antwort zu ihrer täglichen Arbeit zur Verfügung.

Wer sich für die Laufbahnen des mittleren und gehobenen Zolldienstes interessiert, hat vor Ort die Gelegenheit, sich im persönlichen Gespräch zu informieren.

Zusatzinformation:

Im Regelfall veräußert die öffentliche Verwaltung gepfändete, beschlagnahmte und ausgesonderte Artikel in ihrem "virtuelle Auktionshaus" unter www.zoll-auktion.de Dort können gepflegte Behörden-Jahreswagen mit Wertgutachten zu Spitzenpreisen oder andere Schnäppchen aus einem vielfältigen Angebot ersteigert werden.

