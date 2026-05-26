Polizei Hagen

POL-HA: Mit 1,7 Promille: Autofahrer kollidiert mit geparktem BMW

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntagabend (24.05.2026) verursachte ein 39-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall in der Rembergstraße. Er fuhr mit einem Mercedes-Benz C220 um circa 22.30 Uhr in Richtung Haßleyer Straße, als er die Kontrolle über den Wagen verlor und auf Höhe der Hausnummer 69 gegen einen geparkten BMW 320d stieß.

Der Unfall wurde der Polizei gemeldet, woraufhin Einsatzkräfte vor Ort erschienen. Die Beamten sprachen mit dem 39-jährigen Unfallverursacher, der angab, dass er in Gedanken gewesen sei und es daher zur Kollision kam. Beide Autos wiesen starke Deformationen auf. Der Mercedes musste aufgrund einer gebrochenen Achse im späteren Verlauf abgeschleppt werden. Personen wurden durch den Unfall nicht verletzt.

Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann alkoholisiert ist. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht und wies einen Wert von 1,7 Promille nach. Zwecks einer Blutprobenentnahme brachten die Einsatzkräfte den 39-Jährigen zur Polizeiwache, womit er jedoch nicht einverstanden war. Der Autofahrer zeigte sich renitent, weshalb ihm Handschellen angelegt werden mussten. Die Ermittlungen gegen den Mann dauern an. (rst)

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