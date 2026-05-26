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Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher E-Scooter-Fahrer stürzt und wird mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Hagen-Haspe (ots)

In der Tückingstraße verunfallte am Montagabend (25.05.2026) ein 14-jähriger Junge mit seinem E-Scooter. Der Jugendliche war um circa 20.35 Uhr in Richtung Kurt-Schumacher-Ring gefahren und kam auf der abschüssigen Straße zu Fall. Ursächlich war ersten Ermittlungen zufolge mutmaßlich eine starke Bremsung. Durch den Sturz zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu, die zunächst durch einen Notarzt behandelt wurden. Aufgrund des Verletzungsbildes wurde der 14-Jährige zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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