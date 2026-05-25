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Polizei Hagen

POL-HA: Betrunken in Geschwindigkeitskontrolle geraten - Mann verliert Führerschein

Hagen (ots)

Hagen - Am Pfingstsonntag, 24.05.2026, führten Polizeikräfte der Wache Innenstadt gegen 11:45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Eppenhauser Straße durch. Im Rahmen der Kontrollen wurde ein Ford aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten. Der 43-jährige Fahrzeugführer aus Hagen reagierte verzögert auf die Anhaltezeichen der Beamten und hatte Schwierigkeiten, den polizeilichen Anordnungen Folge zu leisten. Bereits beim Aussteigen schwankte der Mann deutlich und musste sich an seinem Fahrzeug festhalten. Während des Gesprächs stellten die Polizeibeamten zudem eine verwaschene und lallende Aussprache fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte schnell den Verdacht der Einsatzkräfte. Der 43-Jährige pustete mehr als 1,2 Promille. Darüber hinaus stand er unter dem Einfluss von Medikamenten, die seine Fahrtüchtigkeit zusätzlich beeinträchtigten. Das Fahrzeug verblieb vor Ort. Der Mann wurde zur Durchführung einer Blutprobe zur Polizeiwache gebracht. Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des Hageners und leiteten ein Strafverfahren ein. (HW)

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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