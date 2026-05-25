Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer täuscht Unfallflucht vor - Polizei entdeckt verstecktes Motorrad

Hagen (ots)

Hagen - Am Pfingstsonntag, 24.05.2026, verlor ein Motorradfahrer gegen 16:20 Uhr in der Bülowstraße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer stürzte und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Beim Eintreffen der Polizei befand sich ein verletzter 46-jähriger Mann ohne Schutzkleidung am Fahrbahnrand. Von dem verunfallten Motorrad fehlte zunächst jede Spur. Gegenüber den eingesetzten Beamten gab der Mann an, als Sozius auf dem Motorrad mitgefahren zu sein. Der Fahrer habe sich nach dem Unfall mit dem Motorrad vom Unfallort entfernt. Im Verlauf der Unfallaufnahme sowie der eingeleiteten Fahndung ergaben sich jedoch zunehmend Zweifel an den Angaben des Mannes. Bei einer Nachschau im näheren Umfeld entdeckten die Beamten schließlich ein verstecktes, verunfalltes Motorrad. Das Fahrzeug war auf den verletzten 46-Jährigen zugelassen. Zudem führte er den Fahrzeugschlüssel bei sich. Aufgrund seines Verhaltens vor Ort ergab sich darüber hinaus der Verdacht, dass der Hagener unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde dem Motorradfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen ergaben außerdem, dass der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für das Motorrad war. Die Polizei fertigte eine Unfallanzeige wegen der entsprechenden Straftaten. Das Motorrad wurde zu Beweiszwecken sichergestellt.

Die Polizei Hagen bittet nun Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallgeschehen gemacht haben oder Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331/986-2066 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (HW)

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