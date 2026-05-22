PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Gas und Bremse verwechselt - 88-jähriger Autofahrer fährt durch Hecke in den Vorgarten eines Wohnhauses

POL-HA: Gas und Bremse verwechselt - 88-jähriger Autofahrer fährt durch Hecke in den Vorgarten eines Wohnhauses
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Ein 88-jähriger Mann verlor am Freitagmittag (22.05.2026) im Hochschulviertel die Kontrolle über sein Auto und fuhr durch eine Hecke in den Vorgarten eines Wohnhauses. Der Hagener wollte seinen Mercedes ersten Erkenntnissen zufolge gegen 11.30 Uhr in der Brahmsstraße wenden und hatte dabei Gas- und Bremspedal vertauscht. Die 23-jährige Bewohnerin eines dortigen Wohnhauses blickte durch das Küchenfenster nach draußen und sah den Mercedes auf das Haus zufahren. Bei dem Unfall verletzte sich der 88-jährige Fahrer leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste aus dem Vorgarten geborgen und abgeschleppt werden. Neben der Verkehrsunfallanzeige legten die Polizeibeamten auch einen Bericht an das Straßenverkehrsamt vor. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 09:58

    POL-HA: Einbrecher entwendet Autoschlüssel samt Opel Corsa

    Hagen-Boele (ots) - In der Hameckestraße brach eine unbekannte Person in der Nacht von Mittwoch (20.05.) kurz vor Mitternacht und Donnerstagmorgen (21.05.), 7 Uhr, in eine Wohnung ein. In der Nacht wurde eine 29-jährige Hagenerin gegen 4 Uhr wach, nachdem sie laute Geräusche im Flur wahrnahm. Sie sei davon ausgegangen, dass die Geräusche durch Familienangehörige verursacht worden seien. Deshalb sei sie wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren