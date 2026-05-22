Polizei Hagen

POL-HA: Gas und Bremse verwechselt - 88-jähriger Autofahrer fährt durch Hecke in den Vorgarten eines Wohnhauses

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Hagen-Hochschulviertel (ots)

Ein 88-jähriger Mann verlor am Freitagmittag (22.05.2026) im Hochschulviertel die Kontrolle über sein Auto und fuhr durch eine Hecke in den Vorgarten eines Wohnhauses. Der Hagener wollte seinen Mercedes ersten Erkenntnissen zufolge gegen 11.30 Uhr in der Brahmsstraße wenden und hatte dabei Gas- und Bremspedal vertauscht. Die 23-jährige Bewohnerin eines dortigen Wohnhauses blickte durch das Küchenfenster nach draußen und sah den Mercedes auf das Haus zufahren. Bei dem Unfall verletzte sich der 88-jährige Fahrer leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes musste aus dem Vorgarten geborgen und abgeschleppt werden. Neben der Verkehrsunfallanzeige legten die Polizeibeamten auch einen Bericht an das Straßenverkehrsamt vor. (sen)

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