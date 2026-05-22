Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb flieht nach Tat, klettert auf Baugerüst und versteckt sich in unbewohntem Gebäude

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein Mann am Donnerstag (21.05.) gegen 18.20 Uhr in einem Discounter in der Elberfelder Straße hochprozentige alkoholische Getränke aus dem Regal genommen hatte, flüchtete er im Vollsprint durch den Kassenbereich und aus der Filiale. Zwei Mitarbeiter nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Sie sahen, wie der 37-Jährige über einen Hinterhof rannte und nach dem Überklettern einer Begrenzungsmauer ein Baugerüst bestieg. Anschließend kletterte er das Gerüst nach Angaben der Zeugen bis ganz nach oben und gelangte dann in ein Haus. Polizisten trafen den Ladendieb im weiteren Verlauf in einem unbewohnten Gebäude in der Södingstraße an. Er wollte sich nicht zum Sachverhalt äußern. Die entwendete Ware fanden die Einsatzkräfte versteckt hinter einem Mülleimer. Die Beamten brachten den Hagener in das Polizeigewahrsam. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (arn)

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