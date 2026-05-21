Polizei Hagen

POL-HA: Abgelaufene Versicherungskennzeichen an E-Scootern - Verkehrsdienst führt Kontrollen im Stadtgebiet durch

Hagen (ots)

Bei Verkehrskontrollen im Hagener Stadtgebiet gingen Polizeibeamten des Verkehrsdienstes am Mittwoch (20.05.2026) gleich zwei E-Scooter-Fahrer ins Netz, die abgelaufene Versicherungskennzeichen an ihren Rollern angebracht hatten. Gegen 12 Uhr fiel den Beamten in der Helfer Straße ein 26-jähriger Mann auf, an dessen E-Scooter ein grünes Versicherungskennzeichen klebte. Weil dieses bereits am 28.02.2026 seine Gültigkeit verloren hatte, lag für das sogenannte Elektrokleinstfahrzeug nicht mehr der erforderliche Versicherungsschutz vor. Etwa 40 Minuten später kontrollierten die Polizisten dann einen 60-jährigen Mann, an dessen E-Scooter sie ein blaues Versicherungskennzeichen erkannten. Dieses war bereits am 28.02.2025 abgelaufen. Sie untersagten beiden Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt und leiteten Strafverfahren wegen der Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Der Verkehrsdienst weist erneut darauf hin, dass die an E-Scootern, Kleinkrafträdern, Microcars oder auch Mofas angebrachten Versicherungskennzeichen jedes Jahr zum 28. Februar ihre Gültigkeit verlieren. Zum 01. März eines jeden Jahres muss der Versicherungsschutz und damit auch das Versicherungskennzeichen erneuert werden. (sen)

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