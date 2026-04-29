Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuer in Bonner Recyclingbetrieb.

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Ein Feuer in einem Recyclingbetrieb in Tannenbusch führte am Mittwochnachmittag zum einem hohen Personal- und Materialeinsatz der Bonner Feuerwehr.

Um 14:50 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Leitstelle von Feuerwehr- und Rettungsdienst ein. Die erst eintreffenden Kräfte konnten eine Rauchentwicklung auf dem Gelände eines Recyclingbetriebes an der Hohe Straße ausmachen. Vor Ort brannte rückwärtig ein Berg in der Grundfläche von ca. 20 x 20m mit metallischem Recyclingmaterial. Betroffen war sowohl eine Freifläche als auch eine zur Hofseite offene Halle. Initial konnten drei Personen aus einem nicht betroffenen Bereich von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Der Kräfteansatz wurde durch Anpassung der Alarmstufe und der Nachalarmierung von Spezialgerät um 15:35 Uhr erhöht. Die Gliederung der Einsatzstelle erfolgte in mehrere Einsatzabschnitte, von denen aus die Brandbekämpfung und der Schutz der angrenzenden Bebauung vorgenommen wurde. In Spitzenzeiten kamen mehrere handgeführte Rohre, ein Wasserwerfer, Schaumrohre und die Wenderohre der Drehleitern mit Schaum und Wasser zum Einsatz. Bilder zur Lageerkundung und zur möglichen Ausbreitung lieferte die Drohne, welche von der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gebracht wurde. Unterstützt wurden die Maßnahmen von den Mitarbeitern des Betriebs, die den Haufen mit einem Bagger abtragen und auseinanderziehen konnten.

Im Gemeindegebiet von Alfter war durch das Brandereignis eine Rauchentwicklung sowie eine Geruchsbelästigung wahrnehmbar. Durch die Feuerwehr Alfter erfolgten Messungen und die Warnung der Bevölkerung, die Maßnahmen konnten ohne relevante Ergebnisse jedoch schnell zurückgefahren werden. Weiterhin sperrten die Mitarbeiter der drei Ordnungsaußendienste die Umgehungsstraße L183n zwischen Hersel und dem Kreisel Grootestraße. Weiterhin war die Hohe Straße im Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt.

Das Feuer war gegen 17:00 Uhr unter Kontrolle und um 18:15 Uhr gelöscht. Aktuell laufen die Aufräumungsarbeiten.

Im Einsatz befanden sich rund 70 Einsatzkräfte von drei Wachen der Berufsfeuerwehr, neun Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr (davon vier zur Wachbesetzung), die Ordnungsämter Bonn sowie Alfter und Bornheim, eine Versorgungseinheit des Malteser-Hilfsdienstes, der Führungs- und der Rettungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell