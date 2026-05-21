Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge meldet der Polizei betrunkenen Radfahrer

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein Mann fuhr Mittwochnachmittag (20.05.) mit 1,4 Promille mit seinem Fahrrad über die Eckeseyer Straße und geriet währenddessen in eine Kontrolle der Polizei. Ein Zeuge hatte die Beamten zuvor verständigt, da ihm der Hagener in Höhe der Bahnhofsunterfahrung aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Der 63-Jährige sei unter anderem in Schlangenlinien unterwegs gewesen und hielt eine Bierflasche in der Hand. Der Zeuge fuhr dem Mann hinterher und sprach ihn an einer Ampel an. Dort habe der Fahrradfahrer geäußert, dass es sich bei dem Bier lediglich um ein "Wegbier" handeln würde. Nachdem der 63-Jährige den Zeugen beleidigt habe, sie er weitergefahren.

Als eine Streifenwagenbesatzung den Radfahrer antraf und auf den Alkoholkonsum ansprach, berichtete der Mann, mit schwankendem Körper, einem unsicheren Gangbild und mit verwaschener Sprache, dass er neben Bier auch Whisky zu sich genommen habe. Ihm fiel es erkennbar schwer, dem Gespräch mit den Polizisten zu folgen. Auch zeitlich und örtlich wirkte der 63-Jährige desorientiert. Zudem war sein Verhalten stimmungsschwankend. Nach einem freiwilligen Atemalkoholtest zeigte das Testgerät 1,4 Promille an. Der Hagener musste die Einsatzkräfte für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Er erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell