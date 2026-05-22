Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher entwendet Autoschlüssel samt Opel Corsa

Hagen-Boele (ots)

In der Hameckestraße brach eine unbekannte Person in der Nacht von Mittwoch (20.05.) kurz vor Mitternacht und Donnerstagmorgen (21.05.), 7 Uhr, in eine Wohnung ein. In der Nacht wurde eine 29-jährige Hagenerin gegen 4 Uhr wach, nachdem sie laute Geräusche im Flur wahrnahm. Sie sei davon ausgegangen, dass die Geräusche durch Familienangehörige verursacht worden seien. Deshalb sei sie wieder eingeschlafen. Als sie um 7 Uhr aufstand, bemerkte sie dann, dass Bargeld, ihre eigene Geldbörse und das Portemonnaie ihres Partners entwendet wurden. Auch der Autoschlüssel für ihren Opel Corsa fehlte. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug ebenfalls nicht mehr vor dem Mehrfamilienhaus stand. An der Wohnungstür und am Türrahmen konnten leichte Hebelmarken festgestellt werden. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht oder können Sie sachdienliche Hinweise geben? (arn)

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