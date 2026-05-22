Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung wegen gefährlicher Körperverletzung - Wer kennt diese beiden Männer?

Hagen (ots)

Bereits am Abend des 29.11.2025 schlugen zwei bislang unbekannte Täter gemeinschaftlich auf einen 32-jährigen Hagener ein. Weil der Tat eine Auseinandersetzung innerhalb eines Linienbusses vorausgegangen war, liegen Aufzeichnungen einer Videokamera vor. Die Hagener Kripo nimmt Hinweise zu den Identitäten oder den Aufenthaltsorten der beiden Tatverdächtigen unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

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https://polizei.nrw/fahndung/204417

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