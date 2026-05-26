Polizei Hagen

POL-HA: Mit E-Scooter gestürzt und mehrere Anzeigen erhalten

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (25.05.) trafen Polizisten gegen 15 Uhr auf einen 18-Jährigen, der mit einem E-Scooter gestürzt war und sich dabei leicht verletzte. Der Hagener gab unterschiedliche Unfallorte an. Zunächst schilderte er, im Bereich der Hünenpforte alleine gestürzt zu sein. Dann revidierte er seine Angabe und erzählte, dass er im Bereich der Straße Im Weinhof verunfallt war. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv, sodass er eine Blutprobe abgeben musste. Es stellte sich zudem heraus, dass der E-Scooter nicht versichert war. Der junge Hagener behauptete daraufhin, dass er den Roller zusammen online mit einem Freund gekauft habe. Beide hätten sich am Pfingstmontag um eine gültige Zulassung kümmern wollen. Nachdem ein 32-jähriger Mann die Polizeiwache in Hohenlimburg aufsuchte, um den Diebstahl seines E-Scooters anzuzeigen, der am Bahnhof in Hohenlimburg entwendet wurde, ergab sich aufgrund des Kennzeichens der Verdacht, dass der 18-Jährige mit dem gestohlenen E-Scooter unterwegs war. Darauf angesprochen, behauptete er schließlich, dass sein 19-jähriger Freund den Roller in Hohenlimburg in der Freiheitstraße von einem Jungen für 5 Euro gekauft habe. Seine zuvor getätigten Angaben seien nicht korrekt gewesen. Den Jungen, konnte er jedoch nicht beschreiben. Der 19-jährige Hagener wollte keine Angaben machen. Die Einsatzkräfte stellten den E-Scooter sicher und fertigten Strafanzeigen. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

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