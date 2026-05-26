Polizei Hagen

POL-HA: Laute Party in Altenhagen sorgt für mehrere Polizeieinsätze - 22-jähriger Mann leistet Widerstand und verletzt drei Polizeibeamte leicht

Hagen-Altenhagen (ots)

Als Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen (23.05.2026) eine zu laute Feier in einer Wohnung in Altenhagen auflösen mussten, leistete ein 22-jähriger Mann Widerstand und verletzte eine Beamtin und zwei Beamte leicht. Anwohner hatten die Polizei zuvor bereits zwei Mal alarmiert und die Ruhestörung in der Straße Dahmsheide gemeldet. Bei dem zweiten Einsatz hatten die Beamten dem 30-jährigen Wohnungsinhaber angedroht, die Party bei einer weiteren Ruhestörung auflösen zu müssen. Gegen 04.50 Uhr kam es zum dritten Einsatz, bei dem die eingesetzten Polizisten die laute Musik bereits in einer angrenzenden Straße hören konnten. Die Wohnungstür wurde ihnen durch einen 22-jährigen Gast der Feier geöffnet. Dieser zeigte sich von Beginn an aggressiv und musste zeitweise durch seine Bekannten beruhigt werden. Im weiteren Verlauf ging der 22-Jährige auf die Einsatzkräfte zu und musste durch sie überwältigt werden. Sie legten ihm Handschellen an und nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Im Streifenwagen versuchte er, einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen, und trat mehrfach nach den Polizisten. Die anderen Partygäste kamen den Platzverweisen nach. Ein 32-Jähriger urinierte vor den Augen der weiteren Polizeibeamten gegen ein geparktes Auto und musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Wegen der Ruhestörung leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gegen den 22-Jährigen legten sie eine Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte vor. (sen)

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