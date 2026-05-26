PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Laute Party in Altenhagen sorgt für mehrere Polizeieinsätze - 22-jähriger Mann leistet Widerstand und verletzt drei Polizeibeamte leicht

Hagen-Altenhagen (ots)

Als Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen (23.05.2026) eine zu laute Feier in einer Wohnung in Altenhagen auflösen mussten, leistete ein 22-jähriger Mann Widerstand und verletzte eine Beamtin und zwei Beamte leicht. Anwohner hatten die Polizei zuvor bereits zwei Mal alarmiert und die Ruhestörung in der Straße Dahmsheide gemeldet. Bei dem zweiten Einsatz hatten die Beamten dem 30-jährigen Wohnungsinhaber angedroht, die Party bei einer weiteren Ruhestörung auflösen zu müssen. Gegen 04.50 Uhr kam es zum dritten Einsatz, bei dem die eingesetzten Polizisten die laute Musik bereits in einer angrenzenden Straße hören konnten. Die Wohnungstür wurde ihnen durch einen 22-jährigen Gast der Feier geöffnet. Dieser zeigte sich von Beginn an aggressiv und musste zeitweise durch seine Bekannten beruhigt werden. Im weiteren Verlauf ging der 22-Jährige auf die Einsatzkräfte zu und musste durch sie überwältigt werden. Sie legten ihm Handschellen an und nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Im Streifenwagen versuchte er, einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen, und trat mehrfach nach den Polizisten. Die anderen Partygäste kamen den Platzverweisen nach. Ein 32-Jähriger urinierte vor den Augen der weiteren Polizeibeamten gegen ein geparktes Auto und musste ebenfalls in Gewahrsam genommen werden. Wegen der Ruhestörung leiteten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Gegen den 22-Jährigen legten sie eine Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte vor. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 26.05.2026 – 10:37

    POL-HA: Mit E-Scooter gestürzt und mehrere Anzeigen erhalten

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am Montag (25.05.) trafen Polizisten gegen 15 Uhr auf einen 18-Jährigen, der mit einem E-Scooter gestürzt war und sich dabei leicht verletzte. Der Hagener gab unterschiedliche Unfallorte an. Zunächst schilderte er, im Bereich der Hünenpforte alleine gestürzt zu sein. Dann revidierte er seine Angabe und erzählte, dass er im Bereich der Straße Im Weinhof verunfallt war. Ein freiwillig ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 09:05

    POL-HA: Betrunken in Geschwindigkeitskontrolle geraten - Mann verliert Führerschein

    Hagen (ots) - Hagen - Am Pfingstsonntag, 24.05.2026, führten Polizeikräfte der Wache Innenstadt gegen 11:45 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Eppenhauser Straße durch. Im Rahmen der Kontrollen wurde ein Ford aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten. Der 43-jährige Fahrzeugführer aus Hagen reagierte verzögert auf die Anhaltezeichen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren