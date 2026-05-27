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Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wirft Fensterscheibe einer Seniorin mit Pflasterstein ein

Hagen-Altenhagen (ots)

Erst klingelte ein Mann am Dienstagnachmittag (26.05.) aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach bei einer 78-Jährigen, die in der Alleestraße wohnt. Als die Seniorin die Tür nicht öffnete, habe der 49-Jährige plötzlich gegen 15.10 Uhr von außen einen Pflasterstein mit Schwung durch das Wohnzimmerfenster in ihrer Wohnung geworfen. Anschließend flüchtete der polizeibekannte Mann zu Fuß. Eine Streifenwagenbesatzung fertigte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gegen ihn. Der Mann löste am Dienstag insgesamt drei Einsätze aus, da er im Bereich der Alleestraße randalierte und immer wieder bei Anwohnern schellte. (arn)

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Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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