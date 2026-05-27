Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch innerhalb von zwei Stunden

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (26.05.) kam es in der Prentzelstraße zwischen 9 Uhr und 11 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Eine 66-jährige Hagenerin bemerkte bei ihrer Rückkehr nach Hause, dass ihre Tür einen Spalt weit offenstand. Sie fand sowohl den Flur, als auch das Schlaf- und Wohnzimmer durchwühlt vor. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Derzeit liegen keine Hinweise auf Täter vor. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02331 - 986 2066 bei der Hagener Polizei. (arn)

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