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Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbruch innerhalb von zwei Stunden

Hagen-Mitte (ots)

Am Dienstag (26.05.) kam es in der Prentzelstraße zwischen 9 Uhr und 11 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Eine 66-jährige Hagenerin bemerkte bei ihrer Rückkehr nach Hause, dass ihre Tür einen Spalt weit offenstand. Sie fand sowohl den Flur, als auch das Schlaf- und Wohnzimmer durchwühlt vor. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Derzeit liegen keine Hinweise auf Täter vor. Wenn Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, melden Sie sich bitte unter der 02331 - 986 2066 bei der Hagener Polizei. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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