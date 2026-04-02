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THW HH MV SH: THW Lübeck beteiligt sich an Kampagne "Respekt für Retter"/ Vier Einsatzkräfte aus dem Ortsverband geben dem Bevölkerungsschutz ein Gesicht

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Lübeck (ots)

Das Technische Hilfswerk (THW) beteiligt sich in Lübeck an der Kampagne "Respekt für Retter", die von der Gemeinnützigen Sparkassenstiftung zu Lübeck gemeinsam mit der Hansestadt Lübeck 2024 initiiert wurde. Ziel der breit angelegten Initiative ist es, ein sichtbares Zeichen für Wertschätzung, Respekt und gesellschaftlichen Zusammenhalt gegenüber Einsatzkräften zu setzen.

Hintergrund der Kampagne ist eine Entwicklung, die Einsatzorganisationen wie das THW bundesweit beobachten: Der Umgangston gegenüber Helferinnen und Helfern wird zunehmend rauer. Immer wieder kommt es zu respektlosem Verhalten an Einsatzstellen - etwa durch das Missachten von Absperrungen, das Vordrängen für Foto- oder Videoaufnahmen oder durch verbale Anfeindungen im direkten Kontakt sowie im digitalen Raum.

Auch das THW in Lübeck ist Teil der Kampagne: Vier ehrenamtliche Helferinnen und Helfer des Ortsverbandes Lübeck stehen stellvertretend für die Organisation und machen mit ihren persönlichen Motiven und Statements im Stadtgebiet auf ihre Arbeit aufmerksam. Ab sofort sind sie auf Plakaten, Bannern und in digitalen Formaten überall in Lübeck sowie im Ostseebad Travemünde zu sehen.

"In unserer Einsatzkleidung steckt immer ein Mensch. Wir kommen, um zu helfen, und möchten nach dem Einsatz alle wieder heil und gesund nach Hause zurückkehren. Das geht nur mit gegenseitigem Verständnis und Respekt", sagt Thorben Schultz, Einsatzkraft im Ortsverband Lübeck.

Gemeinsam mit Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und weiteren Organisationen zeigt das THW Präsenz im Stadtbild. Zum Auftakt wurden unter anderem großformatige Banner vor dem Lübecker Rathaus sowie an der Puppenbrücke installiert. Ergänzt wird die Kampagne durch City-Light-Plakate, Großtransparente sowie eine umfangreiche Social-Media-Begleitung unter dem Hashtag #112xDanke.

Für das THW ist die Botschaft klar: Respekt ist eine grundlegende Voraussetzung für sicheres und effektives Handeln im Einsatz. Gleichzeitig lebt der Bevölkerungsschutz vom Vertrauen und der Unterstützung der Gesellschaft - Sicherheit geht nur gemeinsam. Als bewusst offen angelegte Kampagne läuft "Respekt für Retter" bis zum 31. Dezember 2026 und lädt weitere Unterstützerinnen und Unterstützer zur Beteiligung ein.

Das THW ist die ehrenamtlich getragene Einsatzorganisation des Bundes, die auf technisch-humanitäre Hilfeleistung spezialisiert ist. Das Engagement der bundesweit rund 88.000 Freiwilligen bildet die Grundlage für die Arbeit des THW im Zivil- und Katastrophenschutz. Mit seinen Fachleuten, seiner Technik und seinen Erfahrungen ist das THW im Auftrag der Bundesregierung weltweit gefragt, wenn Krisen und Notlagen dies erfordern. Neben bilateralen Hilfen gehören dazu auch technische und logistische Aufgaben im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von VN-Organisationen.

Mehr Informationen zum Engagement des THW im In- und Ausland finden Sie hier: www.thw.de.

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