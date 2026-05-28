PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/Urkundenfälschung

Hagen (ots)

Am 23. Juni 2025 nahm ein bislang unbekannter Mann in einer Postfiliale ein Paket entgegen, in dem sich ein Laptop befand. Dabei wies er sich mit einem Personalausweis aus und zeigte eine gefälschte Vollmacht vor. Anschließend nahm er das Dokument wieder an sich und verließ die Filiale. Als der eigentliche Besitzer des Paketes in die Postfiliale kam, wurde er darüber informiert, dass bereits ein Mann mit einer Vollmacht die Abholung durchgeführt hatte.

Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Ein Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/204904 Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 11:20

    POL-HA: Randalierer wirft Fensterscheibe einer Seniorin mit Pflasterstein ein

    Hagen-Altenhagen (ots) - Erst klingelte ein Mann am Dienstagnachmittag (26.05.) aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach bei einer 78-Jährigen, die in der Alleestraße wohnt. Als die Seniorin die Tür nicht öffnete, habe der 49-Jährige plötzlich gegen 15.10 Uhr von außen einen Pflasterstein mit Schwung durch das Wohnzimmerfenster in ihrer Wohnung geworfen. ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 10:30

    POL-HA: Wohnungseinbruch innerhalb von zwei Stunden

    Hagen-Mitte (ots) - Am Dienstag (26.05.) kam es in der Prentzelstraße zwischen 9 Uhr und 11 Uhr zu einem Wohnungseinbruch. Eine 66-jährige Hagenerin bemerkte bei ihrer Rückkehr nach Hause, dass ihre Tür einen Spalt weit offenstand. Sie fand sowohl den Flur, als auch das Schlaf- und Wohnzimmer durchwühlt vor. Die Frau verständigte umgehend die Polizei. Derzeit liegen keine Hinweise auf Täter vor. Wenn Sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren