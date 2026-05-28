Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/Urkundenfälschung

Hagen (ots)

Am 23. Juni 2025 nahm ein bislang unbekannter Mann in einer Postfiliale ein Paket entgegen, in dem sich ein Laptop befand. Dabei wies er sich mit einem Personalausweis aus und zeigte eine gefälschte Vollmacht vor. Anschließend nahm er das Dokument wieder an sich und verließ die Filiale. Als der eigentliche Besitzer des Paketes in die Postfiliale kam, wurde er darüber informiert, dass bereits ein Mann mit einer Vollmacht die Abholung durchgeführt hatte.

Die Hagener Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen?

Ein Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/204904 Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

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