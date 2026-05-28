Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Trickdiebstahl aus Wohnung gesucht - Zwei Täterinnen stehlen Schmuck einer 92-jährigen Frau

Hagen-Emst (ots)

Zwei bislang unbekannte Frauen verschafften sich am Mittwochnachmittag (27.05.2026) unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 92-jährigen Frau in einem Mehrfamilienhaus auf Emst. Gegen 13.00 Uhr klingelten die beiden Täterinnen an der Wohnungstür im Erdgeschoss und sagten der Bewohnerin, dass sie die Heizungen ablesen müssten. Nachdem die 92-Jährige den Unbekannten den Zutritt gewährt hatte, sah sich eine von ihnen die Heizungen an, während die andere Frau durch die gesamte Wohnung lief. Kurze Zeit später verließen sie das Haus. Die 92-Jährige stellte anschließend fest, dass eine Schmuckschatulle aus dem Schlafzimmer fehlte. Der darin enthaltene Schmuck hatte einen Wert im mittleren dreistelligen Bereich. Die Hagenerin sagte den Polizeibeamten, dass die unbekannten Frauen beide etwa 25 bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet waren. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Diebstahls aus Wohnungen übernommen. Sachdienliche Hinweise zu den beiden flüchtigen Täterinnen werden unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegengenommen. (sen)

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