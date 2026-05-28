POL-HA: 25-jähriger Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Haspe leicht verletzt
Hagen-Haspe (ots)
Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochabend (27.05.2026) in Haspe ein 25-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt. Der Hagener war gegen 22.10 Uhr mit seinem Motorrad aus Haspe kommend in Richtung der Ernst-Eversbusch-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Karlstraße übersah ihn ein 29-jähriger Autofahrer. Es kam zur Kollision zwischen dem Motorrad und dem Auto, in deren Folge der 25-Jährige über den Lenker von seinem Motorrad stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, sein Zweirad wurde abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)
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