PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer erkennt Streifenwagen und biegt auf Parkplatz ab - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Boele (ots)

Polizeibeamte kontrollieren am Donnerstagabend (28.05.2026) in Boele einen 20-jährigen Rollerfahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann war gegen 22 Uhr auf der Schwerter Straße in Richtung Vorhalle unterwegs und fuhr beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich auf einen angrenzenden Parkplatz. Die Beamten führten aufgrund des auffälligen Verhaltens eine Verkehrskontrolle durch. Bei dieser stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs legten sie wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Anzeige vor. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 10:49

    POL-HA: 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

    Hagen-Boele (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Boele wurde am Donnerstagnachmittag (28.05.2026) ein 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Das Kind war gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Schwerter Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als der Junge an einem geparkten VW vorbeifuhr, übersah ihn der 47-jährige Fahrer und öffnete die Tür. ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 08:50

    POL-HA: Jugendliche werfen Gegenstände von Parkhausdach

    Hagen-Mitte (ots) - Zwei Jugendliche warfen am Donnerstagabend (28.05.2026) Gegenstände von dem Dach eines Parkhauses in der Innenstadt und trafen damit weitere Jugendliche. Gegen 19.40 Uhr saßen die vier Minderjährigen (16, 16, 15, 14) auf einer Bank im Volkspark und wurden plötzlich von mehreren Kieselsteinen getroffen. Eine der 16-Jährigen wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Bei einem Blick nach oben erkannten ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 14:04

    POL-HA: Verdacht der häuslichen Gewalt führt zu Widerstandshandlungen

    Hagen-Boele (ots) - In Boele kam es am Mittwoch (27.05.) zu einem Widerstand, bei dem ein Polizeibeamter leicht verletzt wurde. Gegen 17.45 Uhr meldete sich eine Anwohnerin über den Notruf und berichtete, dass es in der Wohnung ihrer Nachbarn zu einem lautstarken Streit und einer möglichen häuslichen Gewalt gekommen war. Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren