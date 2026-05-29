Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer erkennt Streifenwagen und biegt auf Parkplatz ab - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Boele (ots)

Polizeibeamte kontrollieren am Donnerstagabend (28.05.2026) in Boele einen 20-jährigen Rollerfahrer, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Mann war gegen 22 Uhr auf der Schwerter Straße in Richtung Vorhalle unterwegs und fuhr beim Erblicken des Streifenwagens plötzlich auf einen angrenzenden Parkplatz. Die Beamten führten aufgrund des auffälligen Verhaltens eine Verkehrskontrolle durch. Bei dieser stellte sich heraus, dass der 20-jährige Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Sie untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Auch gegen den Halter des Fahrzeugs legten sie wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eine Anzeige vor. (sen)

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