POL-HM: Zeugenaufruf: Einbruch in Bürogebäude

Bad Pyrmont (ots)

Zwischen Samstag (31.01.2026) gegen 14:00 Uhr und Dienstag (03.02.2026) gegen 16:00 Uhr, kam es in der Straße Am Güterbahnhof in Bad Pyrmont zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Die unbekannten Täter entwendeten Bargeld.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen näherte sich ein bislang unbekannter Täter aus Richtung der dortigen Gleisanlage und öffnete gewaltsam eine Notausgangstür. In dem Objekt durchsuchte dieser anschließend die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Person entwendete Bargeld und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 4000EUR geschätzt.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Telefonnummer 05281/9899-0 zu melden.

