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Polizei Hagen

POL-HA: 13-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Boele leicht verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Boele wurde am Donnerstagnachmittag (28.05.2026) ein 13-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Das Kind war gegen 16.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Schwerter Straße in Richtung Kreisverkehr unterwegs. Als der Junge an einem geparkten VW vorbeifuhr, übersah ihn der 47-jährige Fahrer und öffnete die Tür. Der 13-Jährige fuhr gegen die Autotür und stürzte anschließend zu Boden. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Hagener Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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