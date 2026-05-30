Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Baum stoppt Hyundai in Vorgarten

Hagen (ots)

Hagen - Bei einem Verkehrsunfall auf der Hohenlimburger Straße sind am Freitagmittag (29.05.2026) zwei Personen leicht verletzt worden. Ein beteiligter Pkw kam von der Fahrbahn ab und wurde erst durch einen Baum in einem Vorgarten gestoppt. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 61-jähriger Hagener mit seinem Hyundai sowie ein 19-jähriger Fahrer eines Cupra gegen 12:50 Uhr die Hohenlimburger Straße in Fahrtrichtung Hohenlimburg. Aufgrund einer Baustellenampel hatte sich der Verkehr zu diesem Zeitpunkt weit zurückgestaut. Der 61-Jährige beabsichtigte, die wartende Fahrzeugschlange links zu passieren, um auf ein Grundstück abzubiegen. Zeitgleich wollte der 19-Jährige mit seinem Cupra ebenfalls an den wartenden Fahrzeugen vorbeifahren, um in die Färberstraße einzubiegen. Als der Hyundai-Fahrer den Cupra passierte, scherte dieser plötzlich aus der Fahrzeugschlange aus. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde der Hyundai nach links von der Fahrbahn abgewiesen und kam erst in einem angrenzenden Vorgarten zum Stillstand. Ein Baum stoppte die weitere Fahrt des Fahrzeugs. Dabei lösten sämtliche Airbags aus. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurden sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Cupra war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.(HW)

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