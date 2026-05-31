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Polizei Hagen

POL-HA: Raubdelikt - Täter durch aufmerksame Zeugen gestellt

Hagen (ots)

Am Samstagabend (30.05.2026) gegen 20:30 Uhr wurde eine 61-jährige Hagenerin Opfer eines Raubdelikts in der Hagener Innenstadt. Die Frau befand sich gemeinsam mit ihrem Ehemann im Bereich des Emilienplatzes, als sich ein 18-jähriger Hagener von hinten näherte und ihr mehrere Goldketten vom Hals riss. Im Zuge der Tat stieß der Tatverdächtige die Geschädigte zu Boden. Die 61-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß. Der Ehemann der Geschädigten nahm sofort die Verfolgung auf und erhielt dabei Unterstützung von zwei aufmerksamen Zeugen. Gemeinsam gelang es ihnen, den polizeibekannten Tatverdächtigen im Bereich einer Schule einzuholen und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festzuhalten. Den während der Flucht weggeworfenen Schmuck konnten die Einsatzkräfte auffinden und sicherstellen. Die Geschädigte wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens medizinisch erstversorgt und konnte nach der Behandlung vor Ort verbleiben. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige und hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(HW)

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Telefon: 02331 986 2066
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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