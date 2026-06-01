Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit knapp 2 Promille - 70-jähriger Mann fährt über Bordstein und gegen Verkehrsschild

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Hagen-Boele (ots)

Ein Zeuge hielt am Sonntagabend (31.05.2026) in Boele einen 70-jährigen Autofahrer fest, der zuvor gegen ein Verkehrsschild gefahren war und alkoholisiert wirkte. Der Zeuge fuhr gegen 19.30 Uhr über die Schwerter Straße in Richtung Boeler Markt. Vor ihm fuhr der 70-Jährige mit seinem Nissan. An der Einmündung zur Steinhausstraße geriet dieser plötzlich auf den Gehweg und kollidierte dort mit einem Verkehrsschild. Anschließend fuhr er Rückwärts und dann auf das Gelände der angrenzenden Tankstelle. Weil der 70-Jährige einen betrunkenen Eindruck machte, hinderte der Zeuge ihn an der Weiterfahrt und alarmierte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung des Zeugen und zeigte einen Wert von knapp 2 Promille an. Zudem hatte der 70-Jährige Gleichgewichtsprobleme und eine verwaschene Aussprache. Wie sich herausstelle, hatte der Mann zuvor bereits in der Schieferstraße einen Verkehrsunfall verursacht und sich in diesem Fall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wegen der Verkehrsunfallflucht sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein. Sie stellten zudem seinen Führerschein sicher und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. (sen)

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