Polizei Hagen

POL-HA: Frau muss nach häuslicher Gewalt ins Krankenhaus

Hagen-Mitte (ots)

Ein Paar stritt sich am Sonntagnachmittag (31.05.2026) in der gemeinsamen Wohnung am Remberg. Der Mann und die Frau beschuldigten sich gegenseitig, dass sie geschlagen oder getreten und darüber hinaus mit Teewasser überschüttet wurden.

Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie bei der Frau diverse Verletzungen am Körper fest. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde. Die eingesetzten Polizisten verwiesen den Mann aufgrund der festgestellten Verletzungen seiner Partnerin und der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Übergriffe für 14 Tage der gemeinsamen Wohnung. Dennoch leiteten die Einsatzkräfte aufgrund der Schilderungen nicht nur gegen den Mann, sondern auch gegen die Frau ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei hat die Bearbeitung übernommen. (rst)

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