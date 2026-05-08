PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfallflucht

Braunschweig (ots)

Große Straße, 21.04.2026, 09.00 Uhr

Kinder nach dem Unfall leicht verletzt

Bereits am 21. April kam es in den Morgenstunden in Lehndorf zu einer Verkehrsunfallflucht und einer fahrlässigen Körperverletzung. Zwei 13-jährige Mädchen befanden sich mit ihren Fahrrädern auf ihrem Schulweg in Richtung Schölkestraße, als ein bislang unbekannter älterer Mann ohne Rücksichtnahme die Große Straße aus Richtung Teichstraße querte. Bei ihm befanden sich zudem zwei Hunde, ein Golden Retriever und ein kleiner Mischlingshund. Aufgrund dessen mussten die Kinder bremsen und ausweichen. Hierbei stießen die Kinder zusammen und stürzten zu Boden. Dadurch zogen sich die Kinder leichte Verletzungen zu. Der Mann entfernte sich vom Unfallort, ohne sich nach dem Wohlbefinden der Kinder zu erkundigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann und den Hunden machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 08.05.2026 – 08:16

    POL-BS: Zeugenaufruf - Mann im Schlaf bestohlen

    Braunschweig (ots) - Braunschweig, 28.04.2026, 12.20 bis 13 Uhr Unbekannter entwendet E-Scooter Vor über einer Woche kam es in der Straßenbahn zu einem Diebstahl von einem E-Scooter. Ein 28-jähriger aus Braunschweig stieg an der Haltestelle Heideblick in die Straßenbahnlinie 1 ein. Bei sich führte er seinen E-Scooter. Während der Fahrt schlief der 28-Jährige ein und wachte erst an der Haltestelle des Hauptbahnhofes ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 14:13

    POL-BS: Zigarettenautomat aufgebrochen

    Braunschweig (ots) - BS-Waggum, Krähenfeld 05.05.26, 01.50 Uhr Täter gestellt und festgenommen In der Nacht von Montag auf Dienstag meldete sich ein Anwohner aus Waggum bei der Polizei und gab an, dass soeben in der Straße Krähenfeld ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden sei. Eine männliche Person habe anschließend ein Fahrzeug auf der Beifahrerseite bestiegen und man sei in Richtung Bienrode davongefahren. Nach ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 15:02

    POL-BS: Schwerer Bandendiebstahl von Keyless-Go-Fahrzeugen aufgeklärt

    Braunschweig (ots) - Die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) Braunschweig führte seit Januar und Juni 2025 zwei umfangreiche Ermittlungsverfahren gegen zwei Tätergruppierungen aus dem Bereich Zary in Polen. Diese Gruppen waren für den schweren Bandendiebstahl von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Funktion verantwortlich. Durch die intensive Zusammenarbeit mit polnischen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren