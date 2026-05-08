Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Unfallflucht

Braunschweig (ots)

Große Straße, 21.04.2026, 09.00 Uhr

Kinder nach dem Unfall leicht verletzt

Bereits am 21. April kam es in den Morgenstunden in Lehndorf zu einer Verkehrsunfallflucht und einer fahrlässigen Körperverletzung. Zwei 13-jährige Mädchen befanden sich mit ihren Fahrrädern auf ihrem Schulweg in Richtung Schölkestraße, als ein bislang unbekannter älterer Mann ohne Rücksichtnahme die Große Straße aus Richtung Teichstraße querte. Bei ihm befanden sich zudem zwei Hunde, ein Golden Retriever und ein kleiner Mischlingshund. Aufgrund dessen mussten die Kinder bremsen und ausweichen. Hierbei stießen die Kinder zusammen und stürzten zu Boden. Dadurch zogen sich die Kinder leichte Verletzungen zu. Der Mann entfernte sich vom Unfallort, ohne sich nach dem Wohlbefinden der Kinder zu erkundigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Mann und den Hunden machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

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