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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Mann im Schlaf bestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 28.04.2026, 12.20 bis 13 Uhr

Unbekannter entwendet E-Scooter

Vor über einer Woche kam es in der Straßenbahn zu einem Diebstahl von einem E-Scooter. Ein 28-jähriger aus Braunschweig stieg an der Haltestelle Heideblick in die Straßenbahnlinie 1 ein. Bei sich führte er seinen E-Scooter. Während der Fahrt schlief der 28-Jährige ein und wachte erst an der Haltestelle des Hauptbahnhofes wieder auf. Hier musste er feststellen, dass sein E-Scooter währenddessen entwendet wurde. Der E-Scooter ist ein Modell der Marke Brightway. Die Polizei sucht nunmehr nach Zeugen, die ebenfalls zu der Zeit vor Ort waren und den Vorfall beobachtet haben. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Braunschweig-Nord unter 0531-476 3315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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