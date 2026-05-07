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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zigarettenautomat aufgebrochen

Braunschweig (ots)

BS-Waggum, Krähenfeld

05.05.26, 01.50 Uhr

Täter gestellt und festgenommen

In der Nacht von Montag auf Dienstag meldete sich ein Anwohner aus Waggum bei der Polizei und gab an, dass soeben in der Straße Krähenfeld ein Zigarettenautomat aufgebrochen worden sei. Eine männliche Person habe anschließend ein Fahrzeug auf der Beifahrerseite bestiegen und man sei in Richtung Bienrode davongefahren.

Nach Alarmierung mehrerer Streifenwagen, konnte eine in der Nähe befindliche Funkstreifenbesatzung das beschriebene Fahrzeug zwischen Waggum und Bienrode feststellen. Bei der anschließenden Kontrolle befand sich jedoch nur eine Person, nämlich der Fahrer im Fahrzeug. Noch während der Kontrolle konnten die Beamten jedoch in der Verlängerung der Claudiusstraße eine weitere Person wahrnehmen, die kurz aus einem Waldstück hervortrat und anschließend gleich wieder verschwand. Durch weitere Funkstreifen wurde das betreffende Waldstück daraufhin umstellt und durchsucht. Hierbei konnte eine männliche Person auf dem Boden liegend festgestellt werden, die sich offensichtlich versteckte. Unweit des Auffindeortes wurde zudem ein frisch mit Laub bedeckter Müllsack gefunden, in dem sich größere Mengen Tabakwaren befanden.

Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen und ins Zentrale Polizeigewahrsam verbracht. Gegen Beide wurde ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls eingeleitet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde gestern durch das Amtsgericht ein U-Haftbefehl gegen die 46- und 25-jährigen Männer erlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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