Polizei Braunschweig

POL-BS: Schwerer Bandendiebstahl von Keyless-Go-Fahrzeugen aufgeklärt

Braunschweig (ots)

Die Zentrale Kriminalinspektion (ZKI) Braunschweig führte seit Januar und Juni 2025 zwei umfangreiche Ermittlungsverfahren gegen zwei Tätergruppierungen aus dem Bereich Zary in Polen. Diese Gruppen waren für den schweren Bandendiebstahl von Fahrzeugen mit Keyless-Go-Funktion verantwortlich. Durch die intensive Zusammenarbeit mit polnischen Behörden konnten am 25. und 26. April 2026 acht polnische Staatsangehörige im Alter zwischen 24 und 42 Jahren festgenommen werden. Es wurden insgesamt 62 Fahrzeugdiebstähle und -diebstahlsversuche mit einem Gesamtschaden von rund 4,1 Millionen Euro aufgeklärt. Die Tatorte erstreckten sich über mehrere Bundesländer, darunter Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Die Fahrzeuge wurden über die Bundesautobahn 15 in Zerlegehallen in Polen verbracht, in denen sie innerhalb weniger Stunden demontiert und die Teile auf Auktionen und Internetportalen verkauft wurden. Bei den Durchsuchungen wurden Fahrzeugteile von 20 entwendeten Fahrzeugen sowie Bargeld und Edelmetalle im Wert von rund 80.000 Euro sichergestellt. Die Haftbefehle gegen die Beschuldigten wurden am 27.04.2026 bestätigt.

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