Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Brandanschlag auf die Berufsfeuerwehr

Braunschweig (ots)

Hauptfeuerwache, 20.05.2026, 01:50 Uhr

Unbekannter legt Feuer

In der vergangenen Nacht kam es zu einem Brand am Gelände der Hauptwache der Berufsfeuerwehr. Aufgrund von Videoaufzeichnungen verdichteten sich schnell die Hinweise, dass ein bislang nicht bekannter Täter den Brand mutwillig herbeigeführt hatte und anschließend auf einem Fahrrad vom Tatort floh. Sofort wurden alle verfügbaren Funkstreifenwagen aus der Polizeiinspektion Braunschweig und z.T. den umliegenden Inspektionen zum Tatort entsandt und ein Polizeihubschrauber aus Hannover angefordert. Trotz mehr als einer Stunde andauernden Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter, konnte er nicht angetroffen werden. Der Tatort wurde vom Kriminaldauerdienst aufgenommen. Bei der Spurensuche wurden zusätzliche Brandsätze und Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe gefunden. Ob ein Zusammenhang zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt vom vergangenen Montag besteht ist Bestandteil weiterführender intensiver Ermittlungen. Im engen Austausch mit der Feuerwehr wurde ein erhöhter polizeilicher Schutz für die Hauptwache veranlasst.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder in der vergangenen Nacht Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer hellen Jacke mit Kapuze, blaue Jeans, weiße Turnschuhe.

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