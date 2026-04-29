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POL-BS: Charity-Turnier im Flagfootball - Braunschweig Lions und Polizei spielen für den guten Zweck

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Braunschweig (ots)

Rote Wiese, 24.06.2026

Nach mittlerweile fast 3 Jahren gemeinsamer Kooperation zwischen den Braunschweig Lions und der Polizeiinspektion Braunschweig, entstand die Idee, sich durch ein gemeinsames Sportevent noch intensiver zu verknüpfen. Daraus entstand die Planung eines Flagfootball-Turniers für Behörden und Unternehmen. Flagfootball ist eine Abwandlung des mittlerweile auch in Deutschland deutlich präsenteren American Football, wird im 5 gegen 5, ohne Körperkontakt und Schutzausrüstung gespielt und in zwei Jahren erstmals olympisch.

Wie auch die NFL wollen die Braunschweig Lions um Sportvorstand Holger Fricke und die Polizei mit Pressesprecher Sascha Repp auf ein Thema aufmerksam machen: Kinder! "Kinder sind die Zukunft, für den Vereinssport und für die Gesellschaft, insbesondere bei Organisationen, die für unser aller Sicherheit sorgen", so Holger Fricke. Gemeinsam soll deshalb für Kinder gesammelt werden. "Der Verein "Wir helfen Kindern e.V." leistet großartige Arbeit. Er unterstützt uns nicht nur, indem er für unsere Streifenwagen Trost-Teddys zur Verfügung stellt, sondern auch, indem er sein Kapital für das Bauen von Verkehrsgärten an Schulen einsetzt. Dort können die Kinder ungefährdet das Fahren üben. Das macht nicht nur Spaß, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheitsarbeit. Deshalb wollen wir Spenden sammeln!" sagt Sascha Repp.

Am 24. Juni treffen sich Teams von Polizei, Zoll, Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr, der JVA Wolfenbüttel, dem städtischen Klinikum und Siemens Mobility auf der Sportanlage Rote Wiese, um mit dem Sport Aufmerksamkeit zu gewinnen und für den guten Zweck zu sammeln.

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