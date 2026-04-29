PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Charity-Turnier im Flagfootball - Braunschweig Lions und Polizei spielen für den guten Zweck

POL-BS: Charity-Turnier im Flagfootball - Braunschweig Lions und Polizei spielen für den guten Zweck
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Rote Wiese, 24.06.2026

Nach mittlerweile fast 3 Jahren gemeinsamer Kooperation zwischen den Braunschweig Lions und der Polizeiinspektion Braunschweig, entstand die Idee, sich durch ein gemeinsames Sportevent noch intensiver zu verknüpfen. Daraus entstand die Planung eines Flagfootball-Turniers für Behörden und Unternehmen. Flagfootball ist eine Abwandlung des mittlerweile auch in Deutschland deutlich präsenteren American Football, wird im 5 gegen 5, ohne Körperkontakt und Schutzausrüstung gespielt und in zwei Jahren erstmals olympisch.

Wie auch die NFL wollen die Braunschweig Lions um Sportvorstand Holger Fricke und die Polizei mit Pressesprecher Sascha Repp auf ein Thema aufmerksam machen: Kinder! "Kinder sind die Zukunft, für den Vereinssport und für die Gesellschaft, insbesondere bei Organisationen, die für unser aller Sicherheit sorgen", so Holger Fricke. Gemeinsam soll deshalb für Kinder gesammelt werden. "Der Verein "Wir helfen Kindern e.V." leistet großartige Arbeit. Er unterstützt uns nicht nur, indem er für unsere Streifenwagen Trost-Teddys zur Verfügung stellt, sondern auch, indem er sein Kapital für das Bauen von Verkehrsgärten an Schulen einsetzt. Dort können die Kinder ungefährdet das Fahren üben. Das macht nicht nur Spaß, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheitsarbeit. Deshalb wollen wir Spenden sammeln!" sagt Sascha Repp.

Am 24. Juni treffen sich Teams von Polizei, Zoll, Freiwilliger- und Berufsfeuerwehr, der JVA Wolfenbüttel, dem städtischen Klinikum und Siemens Mobility auf der Sportanlage Rote Wiese, um mit dem Sport Aufmerksamkeit zu gewinnen und für den guten Zweck zu sammeln.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 29.04.2026 – 12:36

    POL-BS: Trickbetrüger erbeutet Schmuck

    Braunschweig (ots) - Leiferde, 28.04.2026, 13.45 Uhr Falscher Sperrmüllsammler bestiehlt Seniorin Am Dienstag klingelte es am frühen Nachmittag bei einer 84-jährigen Braunschweigerin an der Haustür. Unter dem Vorwand sich für Bücher und Fernseher zu interessieren, wurde der bislang unbekannte Täter durch die 84-Jährige in das Haus gebeten. Im Haus zeigte die Braunschweigerin dem Mann mehrere Gegenstände und begab ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 11:54

    POL-BS: Folgenschwere Trunkenheitsfahrt am Nachmittag

    Braunschweig (ots) - Cyriaksring, 24.04.2026, 14.50 Uhr Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall Vergangenen Freitagnachmittag kam es auf dem Cyriaksring zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger aus Braunschweig fuhr mit seinem Hyundai in Richtung stadtauswärts, als er den Fahrstreifen wechseln wollte. Hierbei übersah er einen 32-jährigen Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Zusammenstoß wurde der ...

    mehr
  • 28.04.2026 – 08:25

    POL-BS: Bedrohung mit Messer

    Braunschweig (ots) - Hagenbrücke, 27.04.2026, 14:50 Uhr Täter wird durch Polizei festgenommen Am Montagnachmittag kam es in der Innenstadt zu einer Bedrohung mit einem Messer zum Nachteil einer 34-jährigen Passantin. Ein 37-Jähriger bedrohte sie unter anderem damit, indem er sein mitgeführtes Messer in den Mund nahm und mit der Zunge ableckte. Anschließend ging er weiter auf sie zu und bedrohte sie ebenfalls mit Worten. Das Messer hatte der Mann zuvor wieder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren