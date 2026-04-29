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Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickbetrüger erbeutet Schmuck

Braunschweig (ots)

Leiferde, 28.04.2026, 13.45 Uhr

Falscher Sperrmüllsammler bestiehlt Seniorin

Am Dienstag klingelte es am frühen Nachmittag bei einer 84-jährigen Braunschweigerin an der Haustür. Unter dem Vorwand sich für Bücher und Fernseher zu interessieren, wurde der bislang unbekannte Täter durch die 84-Jährige in das Haus gebeten. Im Haus zeigte die Braunschweigerin dem Mann mehrere Gegenstände und begab sich anschließend allein in den Keller, um dem Täter etwas zum Transport der Sachen zu holen. Den unbeobachteten Moment nutzte der Unbekannte, um aus dem Schlafzimmer Schmuck zu entwenden und das Haus anschließend unerkannt wieder zu verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf eine mittlere vierstellige Summe. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die eventuell Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Täter geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516 entgegen.

Die Präventionstipps der Polizei:

Die Polizei rät, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen und Unbekannte grundsätzlich nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Zudem wird empfohlen, die Tür nur gesichert zu öffnen, etwa mithilfe von Türspion oder Türsperre. Bei verdächtigen Situationen sollte umgehend der Notruf 110 verständigt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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