Polizei Braunschweig

POL-BS: Versammlungen am 01. Mai

Braunschweig (ots)

Am heutigen Freitag waren im Braunschweiger Stadtgebiet mehrere Versammlungen angezeigt. Darunter eine Versammlung der NPD "01. Mai-Tag der deutschen Arbeit", sowie diverse Versammlungen des DGB. Die Versammlung "Internationaler Tag der Arbeit", angezeigt durch den "Deutschen Gewerkschaftsbund", begann um 11:00 Uhr und setzte sich gegen 12:05 Uhr vom Burgplatz mit einem Aufzug in Bewegung. Gegen 12:30 Uhr erreichte der Aufzug ohne Vorkommnisse den Bürgerpark. An der Spitze nahmen ca. 1800 Personen an dieser Versammlung teil. Gegen 13:05 Uhr setzte sich auch aus ehemaligen Teilnehmenden der vorgenannten Versammlung ein weiterer Versammlung-Aufzug des "DGB" von der Konrad-Adenauer-Straße in Bewegung - angezeigt unter dem Namen "Hoffnung organisieren-gemeinsam für eine solidarische Gesellschaft". Am Bahnhof begann unterdessen gegen 14:00 Uhr die Versammlung der NPD.

Im Bereich des JFK-Platzes verließen einige Personen die Versammlung, um sich zum Hauptbahnhof zu begeben. Hier nahmen sie an einer spontanen Versammlung gegen die NPD teil. Am Bahnhof begann unterdessen die Versammlung der NPD. Die Versammlung des DGB verharrte auf der Auguststraße. In diesem Bereich kam es zu einer Beleidigung, zwei tätlichen Angriffen auf Polizeibeamte und einem Widerstand, als die eingesetzten Polizeikräfte durch Unmittelbaren Zwang einen Teil der Straße freihalten wollten. Gegen 14:45 Uhr setzte sich die Versammlung wieder in Bewegung und erreichte gegen 15:20 Uhr das Gewerkschaftshaus in der Wilhelmstraße, wo die Versammlung anschließend beendet wurde. An dieser Versammlung nahmen an der Spitze 1300 Personen teil.

Die Versammlung der NPD führte ebenfalls einen Aufzug durch. Nach einer kooperierten Alternativroute aufgrund der angehaltenen Versammlung auf der Auguststraße, erreichte sie nach zwei Zwischenkundgebungen gegen 17:00 Uhr wieder den Bahnhofsvorplatz. Die zweite Zwischenkundgebung wurde aufgrund einer erneuten Spontanversammlung von Gegendemonstranten auf dem Europaplatz in Absprache mit dem Versammlungsleiter an einem anderen Ort vorgenommen und der Aufzug anschließend auf der angezeigten Route fortgesetzt. Dort wurde ein Teilnehmer von einer außenstehenden Person beleidigt. Die Versammlung wurde kurz darauf beendet. An der Versammlung nahmen rund 40 Personen teil. Zu Beginn und während des Aufzugs kam es zweimal zu Würfen mit Eiern auf die Versammlung. Durch die Würfe wurde niemand getroffen oder verletzt.

Um 17:15 Uhr waren alle Versammlungen beendet.

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