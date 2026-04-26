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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dingdener Straße/ Beltingshof;

Unfallzeit: 24.04.2026, 11.10 Uhr;

Schwere Verletzungen bei einem Verkehrsunfall zugezogen hat sich eine 71-jährige Frau am Freitagmittag in Bocholt. Der Unfall ereignete sich gegen 11.10 Uhr auf der Dingdener Straße. Ein 36-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf der Dingdener Straße in Richtung Dingden. In Höhe der Straße Beltingshof übersah er den verkehrsbedingt wartenden 57-jährigen Mann mit seinem Pkw. Dieser beabsichtigte nach links auf die Straße Beltingshof abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Mann aus Hamminkenln dem stehenden Wagen aus. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden Mannes aus Hünxe. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin des Hünxers schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzte in an nahelegendes Krankenhaus. Der 36-Jährige und der 57-Jährige erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Dingdener Straße war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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