Polizei Hagen

POL-HA: Unfall zwischen Fahrrad und Roller - Zwei Leichtverletzte

Hagen-Boele (ots)

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem Roller wurden am Montagnachmittag (01.06.2026) in Boele zwei Männer leicht verletzt. Ein 36-jähriger Radfahrer befuhr gegen 13.30 Uhr den Heigarenweg und wollte in die Straße Schmittewinkel abbiegen. Während des Abbiegens geriet er auf die Fahrbahnseite des 72-jährigen Rollerfahrers, der vom Schmittewinkel aus in den Heigarenweg abbiegen wollte. Es kam zur Kollision der beiden Zweiräder, bei der sich die Fahrer leicht verletzten. Der 36-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell