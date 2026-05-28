Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Tatverdächtige nach vorsätzlicher Brandstiftung in Haft

Pforzheim (ots)

Wie bereits am 26.05.2026 berichtet, kam es gegen 12:39 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hohenstaufenstraße.

Die polizeilichen Ermittlungen führten mittlerweile zur Identifizierung der 35-jährigen Tatverdächtigen, die im Verdacht steht, den Brand vorsätzlich in der Küche ihrer Wohnung gelegt zu haben.

Die 35-jährige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit wurde am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Pforzheimer Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung und Verdacht des versuchten Mordes und setzte diesen in Vollzug. Seitdem befindet sich die Frau in einer Justizvollzugsanstalt.

Johannes Jungmann, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim

Anna Schwalbe, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell