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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Ortsschilder vermisst: "Stein" aktuell schwer zu finden

Königsbach-Stein (ots)

Gleich zwei Ortsschilder des Ortsteils Stein sind derzeit unbekannten Aufenthalts. Zuletzt wurden die Schilder ordnungsgemäß am Ortseingang entlang der L 611 sowie der K 4533 gesehen. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollten bislang unbekannte Täter offenbar verhindern, dass Ortsunkundige den Weg nach Stein finden. In der Nacht von Sonntag auf Montag, bis etwa 06:30 Uhr, wurden die beiden Hinweistafeln fachgerecht abgeschraubt und entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Betrag. Weshalb jemand plötzlich dringenden Bedarf an amtlichen Wegweisern hat, ist derzeit ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie der Verbleib der Schilder selbst. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen um wegweisende Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Personen kennt, die plötzlich im Besitz eines oder mehrerer Ortsschilder sind beziehungsweise ihre privaten Räumlichkeiten offenbar in eine Außenstelle des Straßenbauamtes verwandeln möchten, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Svenja Frick, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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