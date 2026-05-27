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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Tageswohnungseinbruch in der Pforzheimer Oststadt

Pforzheim (ots)

Unbekannte Einbrecher verschafften sich am Dienstag zwischen 07:30 Uhr und 13:30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in der Parkstraße. Hinein gelangten sie über den Balkon und nutzten hierfür die Abwesenheit der Bewohner. Nach bisherigem Sachstand erreichten die Täter den Balkon über ein Nachbarhaus und öffneten die Türe. Im Inneren wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Letztlich entwendeten die Täter Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und weitere Wertgegenstände. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Svenja Frick, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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