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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kind durch Unfall mit Motorrad verletzt

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Kind ist dieses schwer verletzt worden.

Am späten Samstagnachmittag rannte ein 9-jähriges Kind aus einer Hofeinfahrt eines Anwesens auf die Goethestraße. Hierbei kollidierte das Kind mit einem 42-jährigen Motorradfahrer der die Goethestraße in Richtung Kiehnlestraße befuhr. Durch den Zusammenstoß erlitt das Kind eine schwere Verletzung an der rechten Hand und eine Prellung am linken Knie. Zur weiteren Behandlung kam es im Beisein des Vaters in ein Krankenhaus. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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