POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nachtragsmeldung zur Pressemeldung von 13:25 Uhr: Auseinandersetzung vor Freibad - Mehrere Leichtverletzte nach tätlichem Angriff
Pforzheim (ots)
Der Vorfall ereignete sich am Pfingstmontag gegen 18:00 Uhr und nicht am Sonntag.
Alexander Uhr, Pressestelle
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