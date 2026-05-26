POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nachtragsmeldung zur Pressemeldung von 13:25 Uhr: Auseinandersetzung vor Freibad - Mehrere Leichtverletzte nach tätlichem Angriff

Pforzheim (ots) - Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Bereich der Wertweinstraße sowie angrenzender Straßen mehrere Fahrzeuge beschädigt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen Samstag, 22:00 Uhr und Sonntag, 09:30 Uhr in der Wertweinstraße sowie der Lindenstraße und Dammstraße an mindestens vierzehn Pkws jeweils Reifen ...

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