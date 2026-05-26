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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Nachtragsmeldung zur Pressemeldung von 13:25 Uhr: Auseinandersetzung vor Freibad - Mehrere Leichtverletzte nach tätlichem Angriff

Pforzheim (ots)

Der Vorfall ereignete sich am Pfingstmontag gegen 18:00 Uhr und nicht am Sonntag.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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