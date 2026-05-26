Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neuweiler - Unbekannte schlagen Scheibe eines Busses ein, gehen aber ohne Diebesgut von Dannen

Neuweiler (ots)

Nach derzeitigem Stand schlugen nicht bekannte Täter im Zeitraum zwischen 22.05.2026, gegen 17 Uhr, und 24.05.2026, gegen 10:30 Uhr, die Scheibe eines Busses auf dem Gelände eines Busunternehmens in Neuweiler ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Bus, mutmaßlich um die Kasse zu entwenden, welche jedoch bereits geleert worden war. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Calw unter der Telefonnummer 07051 1613511 zu melden.

Svenja Frick, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell