Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim - Tatverdächtige nach Tötungsdelikt in Untersuchungshaft

Eutingen im Gäu (ots)

Am späten Samstagabend, kurz vor Mitternacht, rief eine 48-jährige Frau über Notruf bei der Führungs- und Lagezentrale des Polizeipräsidiums Pforzheim an. Unter Anderem berichtete diese, dass sie ihren Freund getötet hätte.

Unverzüglich wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen und der Rettungsdienst zu dem Wohngebäude entsandt. Für den 52-jährigen Geschädigten kam jede Hilfe zu spät. Er wurde leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Die mutmaßliche Tatverdächtige wurde widerstandslos in dem Gebäude festgenommen.

Neben Beamten des Kriminaldauerdienst und der Kriminaltechnik wurde die Rechtsmedizin in Tübingen eingebunden. Nach derzeitigem Stand hat der 52-Jährige Verletzungen durch scharfe Gewalt erlitten. Zwischen dem Opfer und der Tatverdächtigen bestand eine Vorbeziehung.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil erließ die Haftrichterin des zuständigen Amtsgerichts vom AG Rottweil am Sonntagnachmittag Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Die 48-Jährige mit kroatischer Nationalität befindet sich seither in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt, insbesondere zu den näheren Umständen sowie zu den Hintergründen der Tat, dauern an.

Markus Wagner, Pressestelle der Staatsanwaltschaft Rottweil

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidium Pforzheim

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