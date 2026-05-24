Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher entwenden sieben E-Bikes aus Kellerraum- Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach derzeitigem Stand betraten bislang unbekannte Täter am 22.5.26, in der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 12:35 Uhr die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gravelottestraße. Dort wurde gewaltsam die verschlossene Tür zu einem Fahrradabstellraum aufgebrochen. Die Schlösser der E-Bikes wurden ebenso gewaltsam geöffnet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere 10000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423 8000 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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