PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbrecher entwenden sieben E-Bikes aus Kellerraum- Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Nach derzeitigem Stand betraten bislang unbekannte Täter am 22.5.26, in der Zeit zwischen 6:50 Uhr und 12:35 Uhr die Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Gravelottestraße. Dort wurde gewaltsam die verschlossene Tür zu einem Fahrradabstellraum aufgebrochen. Die Schlösser der E-Bikes wurden ebenso gewaltsam geöffnet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere 10000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter der Telefonnummer 07231 423 8000 zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren