Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294

Simmersfeld (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim - Außenstelle Freudenstadt - haben am Freitag Geschwindigkeitsmessungen auf der Bundesstraße 294 bei Simmersfeld durchgeführt.

In der Zeit von 10 Uhr bis 14 Uhr wurden über 850 Fahrzeuge gemessen. Hiervon waren 74 Pkw und 6 Lkw mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Die jeweiligen Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Ein Pkw-Lenker fuhr statt der erlaubten 70 km/h auf dem Streckenabschnitt mit 115 km/h. Ihm droht ein Fahrverbot.

Nach wie vor ist Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen bei schwerwiegenden Verkehrsunfällen. Zur konsequenten Erhöhung der Verkehrssicherheit werden entsprechende Kontrollen fortgeführt.

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Benjamin Koch, Pressestelle Pressestelle

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